«Расстроена, что не поборолась до конца». Жовнер — о серебре ЧМ по академической гребле

Российская спортсменка Мария Жовнер прокомментировала серебро чемпионата мира — 2026 по академической гребле в Амстердаме, Нидерланды. В соревнованиях одиночек лёгкого веса россиянка стала второй, преодолев дистанцию 2000 м за 7.32,73.

«Конечно, как злой и амбициозный спортсмен я отчасти расстроена, что не поборолась до конца за золото. Но по ходу дистанции я дала себе установку работать от начала до конца и считаю, что я выложилась на максимум. Для меня особая честь выступать на этих соревнованиях, вставать на пьедестал. В глубине души я осознаю, что вписываю себя в мировую историю, и то, что о нас будут знать больше людей.

Очень здорово, что очень много российских болельщиков присоединились к этим соревнованиям. Это безумно приятно. Люди на трибунах кричали, поддерживали. Когда слышишь родные голоса с трибун, это стимулирует тебя добиться результата. Я в полном восторге. Выражаю огромную благодарность тренерскому штабу, всей команде и моей любимой семье. Огромное спасибо всем, кто вложил частичку себя в этот результат», — сказала Жовнер в эфире «Матч ТВ».