15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«У него была особая любовь к спорту». Карлсен отреагировал на смерть короля Норвегии

«У него была особая любовь к спорту». Карлсен отреагировал на смерть короля Норвегии
Комментарии

16-й чемпион мира лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен отреагировал на смерть короля Норвегии Харальда V.

«Это очень грустно, что король Харальд ушёл из жизни. Я помню наши встречи, в том числе на дворцовых ужинах и зимних Олимпийских играх. У него была совершенно особая любовь к спорту, и он всегда был искренне любопытен и вовлечён. Было приятно встречаться с ним, и я рад воспоминаниям, которые у меня остались. Мои мысли с королевой Соней и остальной королевской семьёй», – написал Карлсен на своей странице в соцсети X.

Король Норвегии Харальд V скончался сегодня, 28 августа, в возрасте 89 лет. Монарх ушёл из жизни утром в Национальной больнице в Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитический анемии. Позже состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови. Харальд V правил страной более 35 лет — с 1991 года.

Материалы по теме
Фото
Йоханнес Бё отреагировал на новость о смерти короля Норвегии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android