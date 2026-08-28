«У него была особая любовь к спорту». Карлсен отреагировал на смерть короля Норвегии

16-й чемпион мира лидер мирового рейтинга гроссмейстер Магнус Карлсен отреагировал на смерть короля Норвегии Харальда V.

«Это очень грустно, что король Харальд ушёл из жизни. Я помню наши встречи, в том числе на дворцовых ужинах и зимних Олимпийских играх. У него была совершенно особая любовь к спорту, и он всегда был искренне любопытен и вовлечён. Было приятно встречаться с ним, и я рад воспоминаниям, которые у меня остались. Мои мысли с королевой Соней и остальной королевской семьёй», – написал Карлсен на своей странице в соцсети X.

Король Норвегии Харальд V скончался сегодня, 28 августа, в возрасте 89 лет. Монарх ушёл из жизни утром в Национальной больнице в Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитический анемии. Позже состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови. Харальд V правил страной более 35 лет — с 1991 года.