«Я был немного шокирован». Вархольм — о мировом рекорде дос Сантоса на 400 м с барьерами

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира норвежец Карстен Вархольм высказался о том, что бразильский легкоатлет Алисон дос Сантос побил его рекорд на дистанции 400 м с барьерами.

— Как вы себя чувствуете после этой гонки? Понятно, что эмоций много. Какая ваша первая реакция?

— Моя первая реакция — честно говоря, я был немного шокирован. Не ожидал этого, потому что всего четыре дня назад у нас была такая близкая борьба в Польше. Но, знаешь, Алисон — отличный соперник, действительно очень быстрый бегун с барьерами. Так что, знаешь, я должен поздравить его и отдать ему должное, потому что сам я пробегал быстрее 46 и это очень особенное достижение. Так что поздравляю его.

— И когда он как будто догнал тебя к первому барьеру. Ты не почувствовал… потому что очевидно, ты не бежал медленно.

— Нет, я не бежал медленно. Я как раз очень хорошо стартовал. Но почувствовал его у первого барьера. Я, может, увидел, что он подбирается где‑то к четвёртому барьеру. Но всё же для меня это что‑то необычное. Не думал, что стартовал медленно. Так что это немного шокировало. Но я думал: окей, мне просто нужно держаться своей гонки, потому что никогда не стоит менять схему и начинать делать что‑то другое в середине забега. Это просто всё испортит. Поэтому просто старался делать своё, но он был лучше.

— Карстен, когда ты пробежал это время в Токио много лет назад, сколько ты тогда думал, что может пройти лет, прежде чем рекорд будет побит?

— Да, конечно, это был шок, и для меня тоже, потому что до того я пробежал 46,7, и, если посмотреть на этот сезон, у меня много забегов быстрее 46,7. Это то, что люди считали невозможным, но всё же мы сделали это, и теперь Алисон тоже там, и да, мне просто нужно прибавлять — тяжело быть частью этой игры, но это также и суть. Я должен проявлять то уважение, которое он заслуживает. Думаю, что хорошо для бега с барьерами, — приводит слова Вархольма Athletics Weekly.