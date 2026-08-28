Якоб Ингебригтсен выразил соболезнования королевской семье в связи с кончиной Харальда V

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м легкоатлет Якоб Ингебригтсен выразил соболезнования в связи с кончиной норвежского короля Харальда V.

«Сегодняшний день – большое горе для всех норвежцев. Наш любимый король, его Величество Харальд V, ушёл из жизни. Я бы хотел выразить свои глубочайшие соболезнования всей королевской семье.

В этот день все результаты и достижения не имеют особого значения.

Мне выпала честь познакомиться с его величеством Харальдом V, известным также как «спортивный король». У него была необыкновенная страсть к спорту. Он всегда показывал искренний интерес к спортсменам и их достижениям, но в первую очередь видел в нас людей.

Он был очень скромным, тёплым и благосклонным человеком, которым руководили правильные ценности и честность. Был примером не только для атлетов, но и для всех, кто был с ним знаком и предан Норвегии. Спасибо за всё», – написал Ингебригтсен на своей странице в социальной сети.