Российские тяжелоатлеты выиграли восемь медалей с двумя рекордами на первенстве Европы

Российские тяжелоатлеты завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве Европы – 2026 среди юниоров. Помимо этого, Арсений Курочкин установил два европейских рекорда. Спортсмены из России выступили с флагом и гимном страны.

В число победителей соревнований вошли Сергей Новожилов, Евгений Бутузов, Арсений Курочкин, Алёна Козлова. Серебряные медали завоевали Полина Павлович и Арина Бульбас. Бронзовыми призёрами стали Лейла Котвицкая и Елена Гобеева.

На первенстве Европы сборную России представляли 32 спортсмена в двух возрастных категориях: 13-15 лет и 13-17 лет. Всего в первенстве Европы, которое проходило с 20 по 27 августа, приняли участие 350 спортсменов из 39 стран.