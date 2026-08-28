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Россиянка Александра Кедрина выиграла золото первенства Европы в прыжках с вышки 10 м

Россиянка Александра Кедрина выиграла золото первенства Европы в прыжках с вышки 10 м
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16-летняя российская прыгунья в воду Александра Кедрина выиграла золотую медаль в прыжках с вышки 10 м на первенстве Европы — 2026 в Хорватии. Россиянка получила от судей 418,15 балла. Она выступила на соревнованиях с флагом и гимном страны.

На втором и третьем местах расположились две австралийские спортсменки. Мэгги Грей показала результат 412,20 балла, Кайла Дэвис набрала 411,40 балла.

Ранее в Париже прошёл взрослый чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские прыгуны в воду заняли третье место в общекомандном зачёте. Золотые медали сборной принесли Руслан Терновой (прыжки с 10-метровой вышки), а также Никита Шлейхер в дуэте с Терновым в синхронных прыжках с вышки такой же высоты.

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