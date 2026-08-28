Норвежец Андреас Лекнессун выиграл 7-й этап «Вуэльты Испании»

Норвежский велогонщик Андреас Лекнессун стал победителем седьмого этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 149,8 км он преодолел за 3 часа 49 минут 47 секунд. Гонщики перемещались из Валь-д'Альбы в Вальделинарес.

На втором месте расположился соотечественник Лекнессуна Тобиас Йоханнесен, показавший время 3:50.21. Тройку лучших замкнул Ваут ван Арт (Бельгия) – его время составило 3:50.34.

Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 7-й этап. Результаты:

1. Андреас Лекнессун (Норвегия) – 3:49.47.

2. Тобиас Йоханнесен (Норвегия) – 3:50.21.

3. Ваут ван Арт (Бельгия) – 3:50.34.

4. Якоб Омрзель (Словения) – 3:50.45.

5. Хулиан Фелипе Родригес-Контрерас (Колумбия) – 3:51.0.

6. Иван Рамиро Соса Куэрво (Колумбия) – 3:51.03.