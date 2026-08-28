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Вуэльта Испании 2026, 7-й этап, результат 28 августа 2026

Норвежец Андреас Лекнессун выиграл 7-й этап «Вуэльты Испании»
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Норвежский велогонщик Андреас Лекнессун стал победителем седьмого этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 149,8 км он преодолел за 3 часа 49 минут 47 секунд. Гонщики перемещались из Валь-д'Альбы в Вальделинарес.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 7
Валь-д’Альба — Вальделинарес (149.8 км)
28 августа 2026, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Андреас Лекнессунн
Uno-X Mobility
3:49:47
2
Тобиас Йоханнессен
Uno-X Mobility
+0:34
3
Ваут ван Арт
Team Visma | Lease a Bike
+0:47

На втором месте расположился соотечественник Лекнессуна Тобиас Йоханнесен, показавший время 3:50.21. Тройку лучших замкнул Ваут ван Арт (Бельгия) – его время составило 3:50.34.

Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 7-й этап. Результаты:

1. Андреас Лекнессун (Норвегия) – 3:49.47.
2. Тобиас Йоханнесен (Норвегия) – 3:50.21.
3. Ваут ван Арт (Бельгия) – 3:50.34.
4. Якоб Омрзель (Словения) – 3:50.45.
5. Хулиан Фелипе Родригес-Контрерас (Колумбия) – 3:51.0.
6. Иван Рамиро Соса Куэрво (Колумбия) – 3:51.03.

Календарь «Вуэльты Испании» — 2026
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