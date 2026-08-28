Российские спортсмены выиграли медальный зачёт юниорского ЧМ по прыжкам в воду

Российские спортсмены стали победителями медального зачёта юниорского чемпионата мира — 2026 по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Хорватии. Россияне суммарно завоевали 11 наград: шесть золотых, три серебряные и две бронзовые.

Мексиканская сборная расположилась на втором месте с тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Тройку лучших в зачёте замкнули китайские спортсмены (3-3-2).

Ранее в Париже прошёл чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта среди взрослых спортсменов. В общемедальном зачёте Россия заняла третье место, выиграв 32 медали, из которых 10 оказались золотыми.