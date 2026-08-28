15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские спортсмены выиграли медальный зачёт юниорского ЧМ по прыжкам в воду

Российские спортсмены выиграли медальный зачёт юниорского ЧМ по прыжкам в воду
Комментарии

Российские спортсмены стали победителями медального зачёта юниорского чемпионата мира — 2026 по прыжкам в воду. Соревнования прошли в Хорватии. Россияне суммарно завоевали 11 наград: шесть золотых, три серебряные и две бронзовые.

Мексиканская сборная расположилась на втором месте с тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Тройку лучших в зачёте замкнули китайские спортсмены (3-3-2).

Ранее в Париже прошёл чемпионат Европы — 2026 по водным видам спорта среди взрослых спортсменов. В общемедальном зачёте Россия заняла третье место, выиграв 32 медали, из которых 10 оказались золотыми.

Материалы по теме
Российские пловцы стали третьими по итогам водного ЧЕ-2026. Что не получилось у сборной?
Российские пловцы стали третьими по итогам водного ЧЕ-2026. Что не получилось у сборной?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android