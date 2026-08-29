Чемпион России по фристайлу Потапов получил нейтральный статус FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российскому фристайлисту Артёму Потапову, об этом сообщается на сайте организации.

Потапову 24 года, в 2026 году он завоевал золото в смешанных командных соревнованиях, а также стал чемпионом России по фристайлу в акробатике.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов. Сообщалось, что организация сохранит действующие правила допуска для россиян в нейтральном статусе на летний сезон и рассмотрит условия их допуска к соревнованиям на сезон-2026/2027.

1-2 сентября состоится очередное заседание совета FIS, на котором может быть рассмотрен вопрос об изменении критериев допуска российских спортсменов.