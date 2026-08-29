Игроку НФЛ предъявлены обвинения в нападении на бывшую девушку

Раннинбек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) по американскому футболу «Грин-Бэй Пэкерс» Джош Джейкобс обвиняется в нанесении побоев бывшей девушке, об этом сообщает Fox News со ссылкой на материалы окружного прокурора.

По информации источника, Джейкобс схватил девушку и повалил на пол, после чего она ударилась головой. При осмотре сотрудники полиции зафиксировали у неё покраснения на лице и шее, а также шишку на затылке.

Прокурор утверждает, что в его распоряжении есть видеозапись инцидента с камер наблюдения в гараже Джейкобса, которая подтверждает слова потерпевшей, однако защита спортсмена отрицает все обвинения.

Джейкобсу предъявлены обвинения по двум пунктам: порча имущества и нанесение побоев. Если его признают виновным, ему грозит до девяти месяцев тюрьмы или штраф в размере $ 10 тыс.

Согласно судебным протоколам, первое заседание по делу Джейкобса назначено на 17 ноября.

Fox News отмечает, что НФЛ может принять решение о возможной дисквалификации игрока. Регулярный сезон лиги стартует 9 сентября.

28-летний Джейкобс выступает за «Грин-Бэй Пэкерс» с 2024 года, когда подписал четырё