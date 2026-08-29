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Российские каноисты завоевали серебро в четвёрках на чемпионате мира в Польше

Российские каноисты завоевали серебро в четвёрках на чемпионате мира в Польше
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Российские каноисты завоевали серебряные медали в заездах четвёрок на дистанции 500 м на чемпионате мира – 2026. Команду представили Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Они показали результат 1 минута 30,69 секунды.

Победителями гонки стали венгерские спортсмены. Тройку лидеров замкнула сборная Испании.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Познани, Польша, с 26 по 30 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее Захар Петров стал бронзовым призёром на дистанции 1000 м. В это же время в Амстердаме проходит ЧМ по академической гребле, где серебряным призёром из россиян стала Мария Жовнер.

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