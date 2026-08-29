ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» в матче за Суперкубок России по гандболу

Московский ЦСКА обыграл команду «Чеховские медведи» в матче за Суперкубок России по гандболу. Встреча прошла в Чехове и завершилась со счётом 26:22 в пользу москвичей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Юлиан Гирик. Он забросил семь мячей. У проигравшей команды пять раз отличился Александр Ермаков.

Стоит отметить, что ЦСКА выиграл Суперкубок России в четвёртый раз подряд. «Чеховские медведи» играли в финале впервые за три года, но они являются рекордсменами по количеству титулов за всю историю. На счету команды их девять.

ЦСКА — действующий чемпион России и обладатель Кубка России по гандболу. «Чеховские медведи» играли в матче за Суперкубок в статусе финалиста последнего розыгрыша Кубка.