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Погачар завершил выступление на восьмом этапе «Вуэльты Испании» после серьёзного падения

Погачар завершил выступление на восьмом этапе «Вуэльты Испании» после серьёзного падения
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Словенский велогонщик Тадей Погачар завершил выступление на восьмом этапе «Вуэльты Испании» – 2026 после жёсткого падения за 32 км до финиша. Суммарная дистанция этапа составляет 171 км, велогонщики передвигаются из Пусоля в Шерако.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 8
Пусоль — Шерако (171 км)
29 августа 2026, суббота. 14:42 МСК
Окончено
1
Бриан Кокар
Cofidis
3:47:06
2
Мадс Педерсен
Lidl-Trek
3:47:06
3
Йорди Меус
Red Bull–Bora–Hansgrohe
3:47:06

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во время трансляции было видно, что у гонщика после падения порвалась одежда в районе плеча, на этом месте образовалась рана, также он разбил лицо. К Погачару прибыла медицинская бригада, которая увезла спортсмена в машине скорой помощи.

Погачар занимал первую строчку в генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2026 после предыдущего этапа. В этом году словенец выиграл «Тур