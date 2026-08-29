Погачар завершил выступление на восьмом этапе «Вуэльты Испании» после серьёзного падения

Словенский велогонщик Тадей Погачар завершил выступление на восьмом этапе «Вуэльты Испании» – 2026 после жёсткого падения за 32 км до финиша. Суммарная дистанция этапа составляет 171 км, велогонщики передвигаются из Пусоля в Шерако.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Во время трансляции было видно, что у гонщика после падения порвалась одежда в районе плеча, на этом месте образовалась рана, также он разбил лицо. К Погачару прибыла медицинская бригада, которая увезла спортсмена в машине скорой помощи.

Погачар занимал первую строчку в генеральной классификации «Вуэльты Испании» — 2026 после предыдущего этапа. В этом году словенец выиграл «Тур