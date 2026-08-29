Французский велогонщик Бриан Кокар выиграл 8-й этап «Вуэльты Испании» после схода Погачара

Французский велогонщик, представляющий команду Cofidis, Бриан Кокар стал победителем восьмого этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 171 км спортсмен преодолел за 3 часа 47 минут и 6 секунд. Гонщики перемещались из Пусоля в Шерако.

Вторым финишную черту пересёк представитель Дании Мадс Педерсен (Lidl-Trek). Третье место занял бельгиец Йорди Меус из команды Red Bull—Bora—Hansgrohe.

Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 8-й этап. Результаты:

1. Брики Кокар (Франция, Cofidis) — 3:47.06.

2. Мадс Педерсен (Дания, Lidl-Trek) — 3:47.06.

3. Йорди Меус (Бельгия, Red Bull—Bora—Hansgrohe) — 3:47.06.

4. Бен Тёрнер (Великобритания, Netcompany INEOS Cycling Team) — 3:47.06.

5. Жордан Лабросс (Франция, Decathlon CMA CGM Team) — 3:47.06.

6. Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana Team) — 3:47.06.

Словенский гонщик Тадей Погачар был вынужден завершить выступление на многодневке «Вуэльта Испании» после серьёзного падения на этом этапе.