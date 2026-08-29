15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали родителями сына

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали родителями сына
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио гимнастка Дина Аверина и её муж олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв стали родителями сына, которого назвали Львом. Об этом Соловьёв сообщил в своём в телеграм-канале.

«Сегодня в 5:17 утра мы стали родителями. Счастье – это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», – написал Соловьёв под фото с женой и ребёнком.

Ранее Аверина сообщала, что планирует рождение ребёнка в Нижнем Новгороде, а не в Москве.

Материалы по теме
Фигурный бэби-бум! Ученик Плющенко стал отцом, у Соловьёва и Авериной — партнёрские роды
Фигурный бэби-бум! Ученик Плющенко стал отцом, у Соловьёва и Авериной — партнёрские роды