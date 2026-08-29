Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв стали родителями сына

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио гимнастка Дина Аверина и её муж олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв стали родителями сына, которого назвали Львом. Об этом Соловьёв сообщил в своём в телеграм-канале.

«Сегодня в 5:17 утра мы стали родителями. Счастье – это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», – написал Соловьёв под фото с женой и ребёнком.

Ранее Аверина сообщала, что планирует рождение ребёнка в Нижнем Новгороде, а не в Москве.