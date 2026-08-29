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Погачар получил сотрясение мозга и перелом шейного позвонка после аварии на «Вуэльте»

Погачар получил сотрясение мозга и перелом шейного позвонка после аварии на «Вуэльте»
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Врач велоспортивной команды Emirates-XRG Адриан Ротунно рассказал о состоянии словенца Тадея Погачара после падения на восьмом этапе «Вуэльты Испании».

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 8
Пусоль — Шерако (171 км)
29 августа 2026, суббота. 14:42 МСК
Окончено
1
Бриан Кокар
Cofidis
3:47:06
2
Мадс Педерсен
Lidl-Trek
3:47:06
3
Йорди Меус
Red Bull–Bora–Hansgrohe
3:47:06

«Тадей жёстко упал во время сегодняшнего этапа и не смог продолжить маршрут. Его состояние стабильно, и после тщательного медицинского обследования ему были диагностированы сотрясение мозга, перелом левой ключицы со смещением, перелом седьмого шейного позвонка и множественные ссадины. К счастью, у него нет других тяжёлых травм и последствий, связанных с неврологией. Ему потребуется операция на ключице, которая будет отложена из-за мер предосторожности, связанных с переломом шейного позвонка. Тадей остаётся под наблюдением врачей, мы сообщим о его состоянии после операции», – приводит слова Ротунно Mundo Deportivo.

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