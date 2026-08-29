Погачар получил сотрясение мозга и перелом шейного позвонка после аварии на «Вуэльте»

Врач велоспортивной команды Emirates-XRG Адриан Ротунно рассказал о состоянии словенца Тадея Погачара после падения на восьмом этапе «Вуэльты Испании».

«Тадей жёстко упал во время сегодняшнего этапа и не смог продолжить маршрут. Его состояние стабильно, и после тщательного медицинского обследования ему были диагностированы сотрясение мозга, перелом левой ключицы со смещением, перелом седьмого шейного позвонка и множественные ссадины. К счастью, у него нет других тяжёлых травм и последствий, связанных с неврологией. Ему потребуется операция на ключице, которая будет отложена из-за мер предосторожности, связанных с переломом шейного позвонка. Тадей остаётся под наблюдением врачей, мы сообщим о его состоянии после операции», – приводит слова Ротунно Mundo Deportivo.