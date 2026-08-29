«Дальше — больше!» София Ильтерякова подвела итоги своего дебютного чемпионата мира

Серебряный призёр чемпионата мира – 2026 в упражнениях с мячом российская гимнастка София Ильтерякова поблагодарила своих тренеров и болельщиков за подготовку и поддержку на минувшем мировом первенстве.

«Чемпионат мира – 2026. Это был мой первый чемпионат мира! И я безумно благодарна всем, кто был рядом, всегда поддерживал и переживал!

Конечно же, огромное спасибо моим любимым и дорогим тренерам, хореографам, хореографу-постановщику. Наталья Валерьевна, Екатерина Георгиевна, Екатерина Григорьевна, Кирилл Михайлович! Спасибо за всё!

Также огромная благодарность Татьяне Владиславовне за труд, помощь и поддержку! Спасибо моей любимой школе МГФСО и Татьяне Игоревне! Спасибо большое всем нашим специалистам, врачам, массажистам за вложенную работу!

И, конечно, вам, мои любимые болельщики, за эту невероятную поддержку на трибунах и не только! Ваши плакаты, рисуночки, подарки – это всё очень ценно для меня и помогает идти только вперёд.

Дальше – больше! А пока мы немного отдыхаем и набираемся сил и энергии на следующий сезон!» – написала Ильтерякова на своей странице в социальной сети.