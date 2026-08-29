Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединённого мира борьбы после санкций ЕС

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW) после введения против него санкций Европейского союза. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Объединённый мир борьбы (UWW) подтверждает, что Михаил Мамиашвили ушёл в отставку с поста вице-президента UWW, и это решение вступает в силу немедленно. Решение было поддержано большинством членов руководства UWW.

Мамиашвили, который также является президентом Федерации спортивной борьбы России, был включён Европейским союзом в санкционный список и принял просьбу своих коллег уйти в отставку в свете последствий для федерации», – говорится в пресс-релизе.

Ранее президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович объявил о временной отставке со своего поста также по причине введённых против него санкций.