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Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединённого мира борьбы после санкций ЕС

Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединённого мира борьбы после санкций ЕС
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили покинул пост вице-президента Объединённого мира борьбы (UWW) после введения против него санкций Европейского союза. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Объединённый мир борьбы (UWW) подтверждает, что Михаил Мамиашвили ушёл в отставку с поста вице-президента UWW, и это решение вступает в силу немедленно. Решение было поддержано большинством членов руководства UWW.

Мамиашвили, который также является президентом Федерации спортивной борьбы России, был включён Европейским союзом в санкционный список и принял просьбу своих коллег уйти в отставку в свете последствий для федерации», – говорится в пресс-релизе.

Ранее президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович объявил о временной отставке со своего поста также по причине введённых против него санкций.

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