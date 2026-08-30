Полина Кнороз одержала победу на 16-м турнире подряд

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз одержала 16-ю победу подряд, выиграв соревнования в Ижевске. Кнороз стала чемпионкой турнира, прыгнув на 4,55 м.

Серебряным призёром турнира в Ижевске стала Татьяна Калинина, показавшая такой же результат, как и Кнороз. Бронза в активе у Ирины Михайловой (4,15 м).

В последний раз Кнороз проигрывала соревнования в июне 2025 года на Кубке России в Жуковском. В сезоне-2026 она побеждала на соревнованиях в Ижевске, Челябинске (дважды), Краснодаре, Екатеринбурге, Жуковском, Чебоксарах, Твери, Москве (дважды), Сочи, Санкт-Петербурге и Волгограде.

Ранее в 2026 году Кнороз установила новый личный рекорд, преодолев планку на высоте 4,91 м, показав лучший результат сезона в мире. Позже австралийка Нина Кеннеди опередила россиянку, прыгнув на высоту 4,95 м.