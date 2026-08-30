Российские пятиборцы завоевали золото ЧМ-2026 в командных соревнованиях

Российские пятиборцы завоевали золотую медаль чемпионата мира – 2026 в китайском Гуйяне в командных соревнованиях. В составе сборной России в данном виде программы чемпионата мира выступали Егор Громадский, Пётр Борщёв и Андрей Бобров.

Фото: pentathlon-russia.ru

Россияне набрали 4693 балла по итогам соревнований. Серебряными призёрами стали представители Египта (4687 баллов), замкнули тройку лидеров пятиборцы из Франции с результатом 4482 балла.

Российские пятиборцы приняли участие в чемпионате мира впервые с 2019 года. Ранее Международный союз современного пятиборья снял все ограничения с россиян на выступления в соревнованиях под эгидой организации.