Каноисты Петров и Штыль завоевали золото ЧМ-2026 на дистанции 500 м

Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотую медаль чемпионата мира – 2026 по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша) в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Россияне завершили дистанцию за 1 минуту 39,23 секунды. Серебряными призёрами стали бразильские каноисты Габриэль Ассунсао Насименту/Джеки Джамаэль Насименту Годманн (1.39,81). Замкнули тройку призёров представители Венгрии Криштоф Коллар/Иштван Давид Юхас с результатом 1.40,03 секунды.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира – 2026. Познань (Польша). Каноэ-двойки, 500 м. Мужчины:

1. Иван Штыль/Захар Петров (Россия) – 1.39,23.

2. Габриэль Ассунсао Насименту/Джеки Джамаэль Насименту Годманн (Бразилия) – 1.39,81.

3. Криштоф Коллар/Иштван Давид Юхас (Венгрия) – 1.40,33.