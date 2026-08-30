«Енисей-СТМ» обыграл команду «Стрела-Ак Барс» в матче 12-го тура ЧР по регби

Красноярский «Енисей-СТМ» обыграл команду «Стрела-Ак Барс» из Казани в 12-м туре чемпионата России по регби. Матч закончился со счётом 27:16.

Встреча двух команд прошла на стадионе «Авангард» в Красноярске.

Эта победа позволила команде «Енисей-СТМ» подняться на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Стрела-Ак Барс» находится на третьем месте.

В 2026 году ЧР по регби стартовал 1 мая и завершится 18 октября. В розыгрыше турнира участвуют семь команд из шести регионов России. Регулярный этап чемпионата завершится 20 сентября по итогам 14 туров. Далее начнётся плей-офф, состоящий из полуфиналов, матча за третье место и финала.