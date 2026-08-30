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Испанец Энрик Мас-Николау выиграл 9-й этап «Вуэльты Испании», Роглич — третий

Испанец Энрик Мас-Николау выиграл 9-й этап «Вуэльты Испании», Роглич — третий
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Испанский велогонщик Энрик Мас-Николау (Movistar Team) стал победителем девятого этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 187,4 км он преодолел за 5:10.40.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 9
Вильяхойоса — Альто де Айтана (187.4 км)
30 августа 2026, воскресенье. 13:26 МСК
Окончено
1
Энрик Мас-Николау
Movistar Team
5:10:40
2
Оскар Эдгар Онли
Netcompany INEOS Cycling Team
5:10:40
3
Примож Роглич
Red Bull–Bora–Hansgrohe
+0:12

Вторым стал представитель Великобритании Оскар Эдгар Онли (Netcompany INEOS Cycling Team), тройку лидеров замкнул Примож Роглич (Red Bull–Bora–Hansgrohe) из Словении (+0,12).

Велоспорт. «Вуэльта Испании» – 2026. 9-й этап. Результаты:

  1. Энрик Мас-Николау (Испания, Movistar Team) — 5:10.40.
  2. Оскар Эдгар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS Cycling Team) — то же время.
  3. Примож Роглич (Словения, Red Bull–Bora–Hansgrohe) +0,12.
  4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) +0,18.
  5. Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana Team) +0,20.
  6. Маттиас Скьелмосе (Дания, Lidl-Trek) +0,10.
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