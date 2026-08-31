Польских спортсменов могут не допустить до Олимпиады из-за ареста главы ОКП Песевича

Польские спортсмены могут быть лишены права на участие в Олимпийских играх из-за ареста главы Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича по случаю взятки от обанкротившейся криптовалютной компании. Об этом сообщило Onet со ссылкой на письмо Польскому олимпийскому комитету. Песевич был задержан 27 августа и арестован на три месяца, ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.

Согласно источнику, Международный олимпийский комитет имеет для Олимпийского комитета Польши три варианта развития событий: отставку Песевича по собственному желанию, приостановление полномочий президента организации и приостановление деятельности Олимпийского комитета Польши. Последний вариант повлечёт недопуск польских спортсменов до Олимпиады.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.