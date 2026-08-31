Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке, Кыргызстан.

Сегодня, 31 августа, Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите ШОС, который проходит в Бишкеке.

Церемония открытия VI Всемирных игр кочевников проходит на стадионе «Бишкек Арена». На неё были приглашены все участники и гости саммита ШОС в Кыргызстане.

Всемирные игры кочевников под эгидой Всемирного союза этноспорта проходят раз в два года начиная с 2014 года. В программу соревнований входят состязания по традиционным видам спорта кочевых народов, а также культурные и научные мероприятия. Российские спортсмены принимают участие.