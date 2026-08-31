16-летний российский гроссмейстер Артём Усков выиграл Bullet Titled Arena

16-летний российский гроссмейстер Артём Усков стал победителем августовской Bullet Titled Arena на Lichess. В течение двух часов участники играли пулю с контролем 1+0. Усков финишировал выше иранца Резы Махдави и украинца Александра Бортника.

Ранее Артём Усков выигрывал этот турнир в декабре 2025 года и январе 2026 года.

Артём Усков — чемпион мира среди юношей до 12 лет по классическим шахматам, до 16 лет по блицу. Победитель юношеской Олимпиады в составе сборной России (2025), бронзовый призёр командного чемпионата России (2025) в составе шахматной сборной Москвы. В 2023 году он стал самым молодым международным мастером в России.