«Чемпионат» и «Сколково» запустили спецноминацию для студенческих спорттех-стартапов

Спортивный портал «Чемпионат» и «Сколково» анонсировали специальную номинацию премии «Лидеры индустрии спорта 2026» – «Лучший студенческий спорттех-стартап». Это единственная номинация премии, в которую можно подать заявку самостоятельно (кандидатов в остальные треки выдвигают только эксперты). Открытый формат выбран специально, чтобы найти перспективные молодые команды, которые профессиональная экспертная сеть ещё не знает. Участие – бесплатное.

Номинация создана для молодых предпринимателей, студентов и команд, которые развивают новые продукты и технологии для спорта. Участвовать могут студенты российских и зарубежных вузов, индивидуальные участники и команды. Главное условие – юрлицу (ООО или ИП) не больше трёх лет, а коллектив должен полностью или в основном состоять из участников до 25 лет.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Спорт, как и мир вообще, сейчас очень быстро меняется, и часто это происходит благодаря молодым командам. Именно студенты и недавние выпускники предлагают решения, которые вчера казались невозможными, – от умных датчиков и аналитики на базе ИИ до новых форматов тренировок и киберспортивных продуктов. Наша аудитория – десятки миллионов человек, которые каждый день живут спортом, и мы хотим, чтобы лучшие идеи молодых разработчиков находили реальное применение и доходили до каждого, кому они могут быть полезны. Наша номинация – это про тех, кто уже сегодня создаёт спортивные технологии завтрашнего дня, и для нас большая честь стать площадкой, которая откроет этим ребятам дверь в большую индустрию».

Иван Катанаев, программный директор акселератора «СпортТех Сколково»: «Очень приятно, что идея с премией получила такой огромный положительный отклик внутри нашей отрасли и проект уже поддерж