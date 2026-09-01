Сборная России по дзюдо победила в медальном зачёте турнира серии «Большой шлем» в Лозанне

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачёте турнира серии «Большой шлем». Из Лозанны наша команда увезла два золота, серебро и четыре бронзы. В Швейцарии сборная России выступала под национальным флагом и гимном при поддержке Российского спортивного фонда.

Медали высшей пробы завоевали Марина Воробьёва (категория 48 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). На вторую ступень пьедестала поднялся Данил Лаврентьев (73 кг). Бронза в активе Рамазана Абдулаева (66 кг), Егора Андони (90 кг), Мадины Таймазовой (70 кг) и Марии Ивановой (свыше 78 кг).

Накануне турнира в Олимпийском доме дзюдоисты разных эпох оставили подписи на Стене олимпийцев. Россию представили главный тренер Дмитрий Морозов, старший тренер, чемпион Лондона-2012 Арсен Галстян и бронзовые призёры Токио-2020 Тамерлан Башаев и Мадина Таймазова.

Отдельно стоит отметить первое золото «Большого шлема» Марины Воробьёвой, на пути к победе взявшей верх над бронзовой медалисткой Олимпиады-2024 француженкой Ширин Букли, которую ранее не обыгрывала.

Подтвердил класс и двукратный чемпион мира Инал Тасоев. В финальной схватке лидер сборной России сломил сопротивление финна Мартти Пуумалайнена и после этого поделился эмоциями от победы: «Я так долго скучал по нашему гимну, по флагу. Это то, без чего мы просто не можем существовать, и нас не может лишить этого никто. Несправедливости в моей жизни было очень много. Но это очень важный, значимый момент – и для нашей сборной, и для меня лично», – признался Тасоев.

Прошлогодний чемпион Европы Данил Лаврентьев имел преимущество в финальной схватке с бразильцем Даниэлем Карнином, но за минуту до конца основного времени пропустил от бронзового медалиста парижских Игр бросок на «иппон», чем очень расстроился – ведь поединок был практически выигран. Не слишком довольна бронзой была и медалистка Токио-2020 Мадина Таймазова: уверенная победа в малом финале над француженкой Клеманс Эме стала лишь небольшим утешением после обидного поражения от принципиальной соперницы, немки Мириам