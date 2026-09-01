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Француз Бастьен Троншон выиграл 10-й этап «Вуэльты Испании», Ваут ван Арт — четвёртый

Француз Бастьен Троншон выиграл 10-й этап «Вуэльты Испании», Ваут ван Арт — четвёртый
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Французский велогонщик, представляющий команду Groupama-FDJ, Бастьен Троншон выиграл 10-й этап многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 184,7 км он преодолел за 4:07.41. Этап начался в Алькарасе, а завершился в муниципалитете Эльче-де-ла-Сьерра.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 10
Алькарас — Эльче-де-ла-Сьерра (184.7 км)
01 сентября 2026, вторник. 14:00 МСК
Окончено
1
Бастьен Троншон
Groupama-FDJ
4:07:41
2
Магнус Корт Нильсен
Uno-X Mobility
4:07:41
3
Тибо Нис
Lidl-Trek
4:07:41

Вторым финишную черту пересёк представитель Дании Магнус Корт Нильсен. Третье место занял бельгиец Тибо Нис.

Велоспорт. «Вуэльта Испания». Результаты 10-го этапа многодневки

1. Бастьен Троншон (Франция, Groupama-FDJ) — 4:07.41.
2. Магнус Корт Нильсен (Дания, Uno-X Mobility) — 4:07.41.
3. Тибо Нис (Бельгия, Lidl-Trek) — 4:07.41.
4. Ваут ван Арт (Team Visma | Lease a Bike) — 4:07.41.
5. Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana Team) — 4.07.41.
6. Финн Фишер-Блэк (Red Bull-Bora–Hansgrohe) — 4:07.41.

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