Француз Бастьен Троншон выиграл 10-й этап «Вуэльты Испании», Ваут ван Арт — четвёртый

Французский велогонщик, представляющий команду Groupama-FDJ, Бастьен Троншон выиграл 10-й этап многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 184,7 км он преодолел за 4:07.41. Этап начался в Алькарасе, а завершился в муниципалитете Эльче-де-ла-Сьерра.

Вторым финишную черту пересёк представитель Дании Магнус Корт Нильсен. Третье место занял бельгиец Тибо Нис.

Велоспорт. «Вуэльта Испания». Результаты 10-го этапа многодневки

1. Бастьен Троншон (Франция, Groupama-FDJ) — 4:07.41.

2. Магнус Корт Нильсен (Дания, Uno-X Mobility) — 4:07.41.

3. Тибо Нис (Бельгия, Lidl-Trek) — 4:07.41.

4. Ваут ван Арт (Team Visma | Lease a Bike) — 4:07.41.

5. Алессандро Ромеле (Италия, XDS Astana Team) — 4.07.41.

6. Финн Фишер-Блэк (Red Bull-Bora–Hansgrohe) — 4:07.41.