World Gymnastics не исключила выступление россиян без флага и гимна на ЧМ-2026

В Международной Федерации гимнастики (World Gymnastics) не исключают вариант выступления российских спортсменов без флага и гимна на чемпионате мира по спортивной гимнастике — 2026, который пройдёт в Нидерландах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

«По мере необходимости в отношении России и Беларуси будут применяться переходные меры», — говорится в рабочем плане ЧМ-2026.

Напомним, ранее World Gymnastics призвала страны, в которых проходят соревнования, не ограничивать в правах россиян, выступающих на турнирах под эгидой организации. Однако организация отметила, что на некоторых соревнованиях, место проведения которых было определено до допуска россиян с флагом и гимном, могут допускаться ограничения от властей принимающих стран.