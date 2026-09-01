«Я бы предпочёл держаться от всего этого подальше». Леон Маршан — о влиянии на политику

Четырёхкратный чемпион Олимпиады-2024, семикратный чемпион мира французский пловец Леон Маршан высказался о своём отношении к влиянию титулованных спортсменов на политические и общественные вопросы.

«Я бы предпочёл держаться от всего этого подальше, но думаю, нам предстоит сыграть роль, которая может стать решающей в ближайшие годы. Просто в силу нашего влияния. Это то, над чем мне ещё предстоит поработать. Я не хочу говорить что попало, потому что не чувствую, что имею на это право», — приводит слова Маршана L'Équipe.

Отметим, соотечественники Маршана – звёздные Килиан Мбаппе и Виктор Вембаньяма – активно влияют на политическую жизнь во Франции. В частности, в 2024 году они призывали голосовать на парламентских выборах за партию Эммануэля Макрона.