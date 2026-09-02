Забег «Борись и побеждай» на ВЭФ: более 1000 человек пробежали по острову Русский

Традиционный массовый забег «Борись и побеждай» прошёл 2 сентября в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. Несмотря на дождь, на старт вышли более 1000 человек. Участники стартовали рано утром от Приморского океанариума.

В открытии забега принял участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, который дал старт забегу и сам вышел на дистанцию. Пятикилометровый маршрут прошёл по живописному острову Русский, где участники смогли насладиться уникальными пейзажами залива Петра Великого и природой Дальнего Востока.

«Спортивные традиции Восточного экономического форума начались 10 лет назад именно с забега по острову Русский. За это время он стал доброй традицией и особенной точкой притяжения для участников Форума. Здесь можно встретиться, почувствовать атмосферу и зарядиться энергией перед насыщенным днём», — сказала руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Победителями общего зачёта стали Максим Бурмин (00:14:11) и Ульяна Божок (00:17:07). Среди участников ВЭФ лучшими стали Иван Семёнов (00:14:50) и Майя Семёнова (00:23:53). Победителей и призёров забега наградил олимпийский чемпион Никита Крюков.

«Я впервые во Владивостоке, и могу сказать, что начинать знакомство с городом с забега – это отличное решение. В Москве была глубокая ночь, но мы во Владивостоке с большим удовольствием пробежали пять километров, не помешал даже проливной дождь. И таких, как я, людей сегодня было целое море. Такие забеги очень нужны на деловых Форумах, это даёт участникам энергию и настоящую вторую молодость», — отметил Никита Крюков.

Официальная страховая компания Спортивных игр ВЭФ-2026 – «СберСтрахование».

Подробная информация о спортивной программе опубликована на официальном сайте Восточного экономического форума.

Все новости о спортивных событиях ВЭФ-2026 – в телеграм-канале Sport Roscongress.

Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российск