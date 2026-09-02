Международная федерация конного спорта допустит россиян до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

«Совет Международной федерации конного спорта (FEI) утвердил отмену ограничительных мер, действующих в отношении российских спортсменов, лошадей, обслуживающего персонала, владельцев лошадей и официальных лиц. Решение вступает в силу 5 октября 2026 года. С этой даты российские спортсмены, лошади и официальные лица смогут принимать участие в соревнованиях FEI под спортивной национальностью Российской Федерации и в соответствии с общими Правилами и Регламентами Международной федерации конного спорта. Решение стало итогом продолжительных переговоров между Федерацией конного спорта России и международными функционерами.

Также с 5 октября отменяется запрет на проведение международных соревнований FEI на территории Российской Федерации. При этом для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объёме выполнять действующие минимальные квалификационные требования FEI (Minimum Eligibility Requirements). Исключений или освобождений от их выполнения не предусмотрено. FEI также поручила разработать совместно с Международным агентством по тестированию (ITA) план антидопингового тестирования российских спортсменов", — говорится в заявлении организации.

Напомним, FEI допустила российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе в 2023 году. С ноября 2025 года россияне могли участвовать и в командных соревнованиях.