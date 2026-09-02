Британец Бреннан одержал победу на 11-м этапе «Вуэльты Испании» — 2026

Британский велогонщик Мэтью Бреннан (Team Visma | Lease a Bike) выиграл 11-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании» – 2026. Протяжённость этапа составила 151,3 км, Бреннан преодолел его за 3.17,18.

Вторым на финише стал француз Бриан Кокар (Cofidis), третьим стал бельгиец Йорди Меус (Red Bull – BORA – hansgrohe). Все три гонщика показали одинаковый результат на финише.

Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты после 11-го этапа многодневки

1. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 32:41.44.

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +1.18.

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) +1.39.

4. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) + 2.20.

5. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +3.26.