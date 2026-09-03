Дегтярёв: в лёгкой атлетике тема допинга закрыта. Осталось политически открыть ворота

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о текущем положении допинг-дел в лёгкой атлетике России.

«Судимся. Там (в лёгкой атлетике) идёт сейчас судебное разбирательство. Иски, поданные Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Мы об этом договорились. И с Петром Фрадковым (главой ВФЛА. – Прим. «Чемпионата»), и со всем сообществом. Что хватит ждать, пора. Мы ждали, собственно, отрицательного решения одного из последних советов организации, чтобы уже оспаривать. Были шансы, что они одумаются, как-то начнут движение. Но, как видим, нет. Тема допинга в лёгкой атлетике закрыта. Это тоже важно понимать. С этого начался наезд на Россию ещё в 2015 году. И мы имеем сейчас абсолютно закрытые все дела по лёгкой атлетике в антидопинговом досье. Поэтому сейчас только осталось политически открыть ворота, как говорится. И никаких старых претензий нет, они все аннулированы. В нашей лёгкой атлетике все под контролем, проверяется регулярно. Тема допинга закрыта», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.