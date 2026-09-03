Тайгер Вудс лишён водительских прав на пять лет

Титулованный американский гольфист, легендарный Тайгер Вудс признан виновным в вождении в нетрезвом виде после совершённого ДТП в марте 2026 года. Суд лишил спортсмена водительских прав. Об этом сообщает ESPN.

Сам Вудс не стал оспаривать обвинения и согласился с решением суда. Помимо лишения прав, Вудс также должен выплатить штраф в размере $ 1500.

Тайгер Вудс был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде и отказе от прохождения теста 27 марта после того, как его внедорожник задел прицеп, который вёз грузовик, и перевернулся на бок. Изначально он не признавал себя виновным по этим обвинениям.

Тайгер Вудс является одним из самых успешных спортсменов в истории. За свою карьеру он выиграл 15 мэйджоров и долгое время возглавлял список самых богатых атлетов мира.