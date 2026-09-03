«Старых претензий нет». Дегтярёв — о возможном допуске российских легкоатлетов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв, затронув тему возможного допуска российских легкоатлетов на международные соревнования, заявил, что все прежние претензии касательно допинга в этом виде спорта аннулированы.

«Идёт судебное разбирательство, иски поданы к федерации лёгкой атлетики. Мы об этом договорились с Петром Фрадковым и со всем сообществом, что хватит ждать. Мы ждали отрицательного решения одного из последних советов этой организации летом, чтобы уже оспаривать.

В то же время тема допинга в лёгкой атлетике закрыта, это важно понимать. С этого начался наезд на Россию ещё в 2015-м, и мы имеем сейчас абсолютно все закрытые дела по лёгкой атлетике в антидопинговом досье. Осталось только политически открыть ворота, как говорится. Никаких старых претензий нет, они аннулированы», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Из-за допинг-скандала по делу о манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории Россия выступала без гимна и флага на трёх Олимпиадах подряд: Пхёнчхан-2018, Токио-2020 и Пекин-2022. Последующие соревнования допущенные россияне вновь прошли в качестве нейтральных атлетов, но уже из-за санкций МОК, введённых в 2022 году.