Якоб Омрзель стал победителем 12-го этапа «Вуэльты Испании», Урко Берраде — второй
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Словенский велогонщик, представляющий команду Bahrain Victorious, Якоб Омрзель стал победителем 12-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 166,6 км он преодолел за 4:29.53.
Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 12
Вера — Калар-Альто (166.6 км)
03 сентября 2026, четверг. 14:07 МСК
Окончено
1
Якоб Омрзель
Bahrain Victorious
4:29:53
2
Урко Берраде
Equipo Kern Pharma
4:40.49
3
Сантьяго Буитраго
Bahrain Victorious
4:41.06
Вторым финишировал испанец Урко Берраде (Equipo Kern Pharma). Третье место занял Сантьяго Буитраго из команды Bahrain Victorious.
Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 12-го этапа многодневки
1. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain Victorious) — 4:29.53.
2. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) — 4:40.49.
3. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain Victorious) — 4:40.49.
4. Алексей Луценко (Казахстан, NSN Cycling Team) — 4:41.42.
5. Мори Вансевенант (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 4:41.46.
6. Энрик Мас-Николау (Испания, Movistar Team) — 4:41.49.
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