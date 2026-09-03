Якоб Омрзель стал победителем 12-го этапа «Вуэльты Испании», Урко Берраде — второй

Словенский велогонщик, представляющий команду Bahrain Victorious, Якоб Омрзель стал победителем 12-го этапа многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию в 166,6 км он преодолел за 4:29.53.

Вторым финишировал испанец Урко Берраде (Equipo Kern Pharma). Третье место занял Сантьяго Буитраго из команды Bahrain Victorious.

Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 12-го этапа многодневки

1. Якоб Омрзель (Словения, Bahrain Victorious) — 4:29.53.

2. Урко Берраде (Испания, Equipo Kern Pharma) — 4:40.49.

3. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain Victorious) — 4:40.49.

4. Алексей Луценко (Казахстан, NSN Cycling Team) — 4:41.42.

5. Мори Вансевенант (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 4:41.46.

6. Энрик Мас-Николау (Испания, Movistar Team) — 4:41.49.