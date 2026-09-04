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Дегтярёв высказался о возвращении российских лыжников на международную арену

Дегтярёв высказался о возвращении российских лыжников на международную арену
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Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв на на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) высказался по поводу полного допуска российских спортсменов к мировым соревнованиям по лыжным видам спорта.

«Во-первых, мы находимся в контакте с президентом этой организации Александром Оспельтом. Вот прошёл совет этой организации, и наш новый глава всех лыжных видов спорта Дмитрий Свищёв был в повестке. Конечно, мы знали, что это решение готовится. Это часть дорожной карты по возвращению лыжников на международную арену. Сразу снять все санкции в один момент сложно. Это такая неоднородная среда, есть у нас враги, есть недоброжелатели. Поэтому идём уже протоптанной дорожкой, как и в гимнастике, водных видах и других видах спорта. Сначала нейтральный статус. Потом флаг у юниоров, потом флаг у взрослых. Здесь уже, как видите, лёд тронулся, процесс пошёл. И в этом сезоне наши ребята должны принять участие в международных соревнованиях. Очень ждём», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила российских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

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