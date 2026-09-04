«Спорт Бизнес Конгресс» соберёт в Москве лидеров спортивной индустрии

25-26 ноября БСА «Лужники» вновь станет главной площадкой для профессионалов отрасли. В Москве пройдёт «Спорт Бизнес Конгресс» – 2026 — крупнейшее деловое событие, объединяющее представителей клубов, лиг и федераций, спортивных объектов, органов власти, бизнеса, медиа, технологических компаний и отраслевых экспертов.

За два дня участники смогут обсудить ключевые вопросы развития спорта, познакомиться с лучшими практиками рынка, найти новых партнёров и принять участие в профессиональном диалоге о будущем отрасли.

В программе конгресса более 150 спикеров, три тематических трека деловой программы, выставка технологий и решений для спортивной индустрии, практические кейсы и специальные форматы для делового общения.

Три направления программы охватят ключевые темы отрасли: