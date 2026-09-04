15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Спорт Бизнес Конгресс» соберёт в Москве лидеров спортивной индустрии

«Спорт Бизнес Конгресс» соберёт в Москве лидеров спортивной индустрии
Комментарии

25-26 ноября БСА «Лужники» вновь станет главной площадкой для профессионалов отрасли. В Москве пройдёт «Спорт Бизнес Конгресс» – 2026 — крупнейшее деловое событие, объединяющее представителей клубов, лиг и федераций, спортивных объектов, органов власти, бизнеса, медиа, технологических компаний и отраслевых экспертов.

За два дня участники смогут обсудить ключевые вопросы развития спорта, познакомиться с лучшими практиками рынка, найти новых партнёров и принять участие в профессиональном диалоге о будущем отрасли.

В программе конгресса более 150 спикеров, три тематических трека деловой программы, выставка технологий и решений для спортивной индустрии, практические кейсы и специальные форматы для делового общения.

Три направления программы охватят ключевые темы отрасли:

  • «Стратегия развития спортивной индустрии» — экономика спорта, государственно-частное партнёрство, новые модели финансирования, цифровая трансформация и развитие регионов;
  • «Маркетинг и коммерция» — спонсорство, продажи, работа с болельщиками, бренды, искусственный интеллект и новые источники дохода;
  • «Спортивная инфраструктура» — проектирование, строительство и управление спортивными объект