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Олимпийский чемпион по триатлону Джонатан Браунли завершил карьеру

Олимпийский чемпион по триатлону Джонатан Браунли завершил карьеру
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Британский триатлонист Джонатан Браунли объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Я выиграл больше, чем когда-либо мог себе представить. С профессиональным спортом всё кончено, но не думаю, что смогу полностью отказаться от него», – приводит слова олимпийского чемпиона BBC.

В активе британца три олимпийские медали. Он завоевал бронзу в индивидуальном триатлоне на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, серебро в 2016 году в Рио-де-Жанейро и золото в смешанной эстафете на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Браунли также является многократным чемпионом мира по триатлону и спринтерскому триатлону.

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