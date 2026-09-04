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Ватерполисты сборных Италии и Черногории обменялись укусами в финале Средиземноморских игр

Ватерполисты сборных Италии и Черногории обменялись укусами в финале Средиземноморских игр
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Скандалом завершился финальный матч Средиземноморских игр по водному поло, в котором Италия победила Черногорию со счётом 18:14. Обе стороны обвинили друг друга в укусах своих игроков.

Фото: Соцсети

Спор возник вокруг инцидента с участием итальянца Маттео Йокки Гратты и черногорца Данило Ступара в четвёртой четверти, когда Ступар был удалён с поля за агрессивное поведение вне игрового эпизода, в котором, по заявлению сборной Черногории, его укусил Гратта.

Отметим, уже после игры Федерация плавания Италии опубликовала фотографию, на которой виден крупный круглый красный след на плече итальянского игрока, с подписью: «Золотые медали и медали на коже».

На данный момент нет официального подтверждения того, кто именно (и был ли вообще кто-то) виновен в укусе соперника во время матча.

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