Ватерполисты сборных Италии и Черногории обменялись укусами в финале Средиземноморских игр

Скандалом завершился финальный матч Средиземноморских игр по водному поло, в котором Италия победила Черногорию со счётом 18:14. Обе стороны обвинили друг друга в укусах своих игроков.

Фото: Соцсети

Спор возник вокруг инцидента с участием итальянца Маттео Йокки Гратты и черногорца Данило Ступара в четвёртой четверти, когда Ступар был удалён с поля за агрессивное поведение вне игрового эпизода, в котором, по заявлению сборной Черногории, его укусил Гратта.

Отметим, уже после игры Федерация плавания Италии опубликовала фотографию, на которой виден крупный круглый красный след на плече итальянского игрока, с подписью: «Золотые медали и медали на коже».

На данный момент нет официального подтверждения того, кто именно (и был ли вообще кто-то) виновен в укусе соперника во время матча.