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Ваут ван Арт выиграл 13-й этап «Вуэльты Испании», Валентен Паре-Пентре — второй

Ваут ван Арт выиграл 13-й этап «Вуэльты Испании», Валентен Паре-Пентре — второй
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) победил на 13-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 192,8 км он преодолел за 4:34.00.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 13
Альмуньекар — Лоха (192.8 км)
04 сентября 2026, пятница. 13:41 МСК
Окончено
1
Ваут ван Арт
Team Visma | Lease a Bike
04:34:00
2
Валентен Паре-Пинтре
Soudal Quick-Step
04:34:00
3
Мэтью Бреннан
Team Visma | Lease a Bike
+0:24

Вторым стал француз Валентен Паре-Пентре (Soudal Quick-Step), а тройку лидеров замкнул британский атлет Мэтью Бреннан (Team Visma | Lease a Bike).

Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 13-го этапа:

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 4:34.00.

2. Валентен Паре-Пентре (Франция, Soudal Quick-Step) – то же время.

3. Мэтью Бреннан (Великобритания, Visma | Lease a Bike) +0.24.

4. Ярно Видар (Бельгия, Lotto Intermarché).

5. Винченцо Альбанезе (Италия, EF Education – EasyPost).

Генеральная классификация после 13-го этапа:

1. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 45.08,51.

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +1,45.

3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) +2,06.

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +3,53.

5. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) +4,29.

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