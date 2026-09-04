Ваут ван Арт выиграл 13-й этап «Вуэльты Испании», Валентен Паре-Пентре — второй

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) победил на 13-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 192,8 км он преодолел за 4:34.00.
Вторым стал француз Валентен Паре-Пентре (Soudal Quick-Step), а тройку лидеров замкнул британский атлет Мэтью Бреннан (Team Visma | Lease a Bike).
Велоспорт. «Вуэльта Испании». Результаты 13-го этапа:
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 4:34.00.
2. Валентен Паре-Пентре (Франция, Soudal Quick-Step) – то же время.
3. Мэтью Бреннан (Великобритания, Visma | Lease a Bike) +0.24.
4. Ярно Видар (Бельгия, Lotto Intermarché).
5. Винченцо Альбанезе (Италия, EF Education – EasyPost).
Генеральная классификация после 13-го этапа:
1. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 45.08,51.
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +1,45.
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) +2,06.
4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +3,53.
5. Оскар Онли (Великобритания, Netcompany INEOS) +4,29.