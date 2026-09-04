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Гандболистка сурдлимпийской сборной России стала звездой концерта Басты в «Лужниках»

Гандболистка сурдлимпийской сборной России стала звездой концерта Басты в «Лужниках»
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В социальных сетях распространилось видео, на котором гандболистка сурдлимпийской сборной России Мария Румянцева стала настоящей звездой концерта Басты в «Лужниках». Во время концерта на одном из экранов организаторы транслировали спортсменку с нарушением слуха. Она под музыку переводила на язык жестов слова рэпера.

Один из поклонников, на видео которого попал перформанс Румянцевой под песню «Моя игра», подписал его так: «Нишевое выступление на концерте Басты. Девушка-сурдопереводчик просто разрывает многотысячный стадион».

В своих соцсетях Мария Румянцева опубликовала ролик, где поблагодарила аудиторию рэпера за поддержку и сообщила, что приступила к ежедневным тренировкам по гандболу.

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