Арман Дюплантис снялся с финала Бриллиантовой лиги из-за дискомфорта в паховой области

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис снялся с финала Бриллиантовой лиги. Об этом сообщает телеканал SVT.

По данным источника, Дюплатис пропустил турнир из-за дискомфорта в паховой области. Он получил повреждение во время разминки.

Победу одержал представитель Греции Эммануил Каралис, показав результат 6,12. Вторым стал норвежец Сондре Гуттормсен (5,82), а тройку сильнейших замкнул Кёртис Маршалл из Австралии (5,82).

Финал Бриллиантовой лиги 2026 года проходит в Брюсселе, Бельгия, с 4 по 5 сентября.

Дюплантису 26 лет. Последнее достижение он установил в Уппсале, Швеция, в марте 2026 года. Тогда спортсмен взял высоту 6,31 метра.