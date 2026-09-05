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Немец Марко Бреннер выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», Сантьяго Буитраго — второй

Немец Марко Бреннер выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», Сантьяго Буитраго — второй
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Немецкий велогонщик Марко Бреннер стал победителем на 14-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 154,5 км он преодолел за 4:15.09.

Велоспорт. Вуэльта Испании. Этап 14
Хаэн — Сьерра-де-ла-Пандера (154.5 км)
05 сентября 2026, суббота. 14:33 МСК
Окончено
1
Марко Бреннер
Tudor Pro Cycling Team
4:15:09
2
Сантьяго Буитраго
Bahrain Victorious
+0:01
3
Кристиан Родригес
XDS Astana Team
+0:11

Вторым стал представитель Колумбии Сантьяго Буитраго, отстав от лидера на 0.01. Тройку призёров замкнул испанец Кристиан Родригес (+0.11).

Велогонки. «Вуэльта Испании». 14-й этап. Хаэн – Сьерра де ла Пандера, 154,5 км:

  1. Марко Бреннер (Германия, Tudor Pro Cycling) – 4:15.09.
  2. Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) +0.01.
  3. Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) +0.11.
  4. Иван Рамиро Соса (Колумбия, Equipo Kern Pharma) +0.14.
  5. Валантен Паре-Пентре (Франция, Soudal Quick-Step) +0.22.
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