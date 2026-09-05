Немец Марко Бреннер выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», Сантьяго Буитраго — второй
Немецкий велогонщик Марко Бреннер стал победителем на 14-м этапе многодневки «Вуэльта Испании». Дистанцию 154,5 км он преодолел за 4:15.09.
Вторым стал представитель Колумбии Сантьяго Буитраго, отстав от лидера на 0.01. Тройку призёров замкнул испанец Кристиан Родригес (+0.11).
Велогонки. «Вуэльта Испании». 14-й этап. Хаэн – Сьерра де ла Пандера, 154,5 км:
- Марко Бреннер (Германия, Tudor Pro Cycling) – 4:15.09.
- Сантьяго Буитраго (Колумбия, Bahrain – Victorious) +0.01.
- Кристиан Родригес (Испания, XDS Astana) +0.11.
- Иван Рамиро Соса (Колумбия, Equipo Kern Pharma) +0.14.
- Валантен Паре-Пентре (Франция, Soudal Quick-Step) +0.22.