Тадей Погачар продлил контракт с UAE Team Emirates — XRG до конца 2032 года

Словенский велогонщик Тадей Погачар продлил свой контракт с UAE Team Emirates — XRG до конца 2032 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«С самого начала эта команда стала для меня родным домом. За эти годы мы вместе росли и пережили немало невероятных моментов, поэтому я очень рад продлить контракт до 2032 года.

Мне ещё многое предстоит сделать в этом виде спорта, верю, что здесь — лучшее место для реализации этих целей. Я очень благодарен команде за оказанное мне доверие и с нетерпением жду того, что мы сможем построить вместе в будущем», — приводит слова Погачара пресс-служба команды.

После падения на «Вуэльте Испании» Тадей Погачар не вернётся к гонкам в этом сезоне и полностью сосредоточится на восстановлении и реабилитации.