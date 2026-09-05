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Тадей Погачар продлил контракт с UAE Team Emirates — XRG до конца 2032 года

Тадей Погачар продлил контракт с UAE Team Emirates — XRG до конца 2032 года
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Словенский велогонщик Тадей Погачар продлил свой контракт с UAE Team Emirates — XRG до конца 2032 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«С самого начала эта команда стала для меня родным домом. За эти годы мы вместе росли и пережили немало невероятных моментов, поэтому я очень рад продлить контракт до 2032 года.

Мне ещё многое предстоит сделать в этом виде спорта, верю, что здесь — лучшее место для реализации этих целей. Я очень благодарен команде за оказанное мне доверие и с нетерпением жду того, что мы сможем построить вместе в будущем», — приводит слова Погачара пресс-служба команды.

После падения на «Вуэльте Испании» Тадей Погачар не вернётся к гонкам в этом сезоне и полностью сосредоточится на восстановлении и реабилитации.

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