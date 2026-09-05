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Садулаев заявил о готовности провести реванш со Снайдером после победы в RAF

Садулаев заявил о готовности провести реванш со Снайдером после победы в RAF
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Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев прокомментировал победу в схватке с американцем Заком Браунагелем, состоявшейся на турнире RAF в Мытищах.

«Для меня большая честь выступать здесь, в столице нашей страны. Давно не ощущал такую международную ауру. Хотел бы поблагодарить коллег, приехавших из-за океана. И организаторов, которые поддержали это мероприятие, несмотря на давление. Думаю, это станет началом возвращения больших международных турниров в нашу страну. Спорт должен быть вне политики, он должен объединять. У меня остался должок в лиге RAF. Первая задача сейчас — отобраться на ЧМ в Казахстане. После этого я жду реванша с Кайлом Снайдером», — сказал Садулаев после выступления.

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Абдулрашид Садулаев победил Зака Браунагеля на турнире RAF в Мытищах
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