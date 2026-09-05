Мужская сборная России вышла в финал чемпионата мира по водному поло 4х4

Мужская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата мира в формате 4х4, который проходит в Дубровнике (Хорватия). В полуфинальном матче в серии пенальти россияне обыграли команду Хорватии.

После четырёх сетов счёт был 2:2. В серии пенальти команда России оказалась сильнее — 2:1. В финале соревнований российские ватерполисты сыграют со сборной Испании.

Ранее женская сборная России по водному поло уступила команде Испании в полуфинале со счётом 0:3. В матче за третье место россиянки встретятся с австралийками.

Турнир в Дубровнике — первые всемирные соревнования по водному поло в формате 4×4. Россияне выступают на чемпионате мира с флагом и гимном.