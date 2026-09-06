Женская сборная России стала бронзовым призёром чемпионата мира по водному поло 4х4

Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призёром чемпионата мира в формате 4х4, который проходит в Дубровнике (Хорватия). В матче за третье место она обыграла сборную Австралии со счётом 3:0 по сетам (4:3, 5:1, 6:3).

Ранее в полуфинале россиянки уступили команде Испании в полуфинале со счётом 0:3. В финале, который пройдёт позже в воскресенье, Испания встретится с командой США. Также сегодня мужская сборная России сыграет в финале против испанских ватерполистов.

Турнир в Дубровнике — первые всемирные соревнования по водному поло в формате 4×4. Россияне выступают на чемпионате мира с флагом и гимном.